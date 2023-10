L’Inter Women vince in casa del Sassuolo: decidono i gol di Bonfantini e Karchouni

Vittoria importante per l'Inter Women di coach Rita Guarino: le nerazzurre battono il Sassuolo per 2-1 in trasferta allo stadio "Enzo Ricci" grazie ai gol di Bonfantini e Karchouni. Secondo successo nelle prime tre giornate per l'Inter, che si porta così a quota 7 punti in classifica.

Primo tempo che inizia con il Sassuolo molto motivato ad attaccare fin dalle fasi iniziali. I primi dieci minuti sono di matrice neroverde: l'occasione migliore arriva al 7' con un colpo di testa di Missipo su calcio d'angolo di Pleidrup Gram, ma il pallone finisce largo. L'Inter prende coraggio e inizia ad affacciarsi nella metà campo del Sassuolo: al 17' Karchouni scarica un gran sinistro dal limite dell'area, Kresche è bravissima a deviare in angolo, ma nell'intervento subisce un colpo alla testa ed è costretta alla sostituzione. Sul corner successivo Bugeja colpisce di testa ma non riesce ad inquadrare la porta. L'attaccante maltese è vivace e quattro minuti più tardi serve Simonetti al limite dell'area: il tiro della centrocampista è però impreciso. Il ritmo si abbassa leggermente nella fase centrale del primo tempo, con Rita Guarino che deve spendere il suo primo cambio per un infortunio occorso a Pedersen (dentro Csiszar al suo posto). Nel finale il Sassuolo ritrova la verve dei primi minuti e va vicino al gol in due occasioni, entrambe ispirate da Beccari: al 39' si libera di Bowen e si presenta in area di rigore, ma il suo tiro viene stoppato dal prodigioso intervento di Thogersen in ripiegamento disperato. Quattro minuti più tardi la stessa attaccante prova a servire in area Sabatino, ma Bowen è abilissima ad anticipare il passaggio rasoterra. Nei sei minuti di recupero si rivede l'Inter in attacco: le nerazzurre manovrano e si rendono pericolose in due occasioni con Simonetti, che però non è precisa al momento della conclusione.