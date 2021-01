Linus: “Ibra-Lukaku? Bruttissima figura per entrambi, soprattutto Zlatan. Ma la colpa è di…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Linus ha commentato così la vicenda legata alla lite tra Ibrahimovic e Lukaku:

“C’è poco da dire, bruttissima figura per tutti e due ma soprattutto per Ibra. E lo dico da fan deluso. Il suo fare provocatore non era solo ironico ma era anche sincero, è vero che vai ad aiutare il capitano per sedare una rissa ma così è troppo. Ibra ha l’aggravante di avere 40 anni, per un calciatore professionista è come se ne avesse 80 dal punto di vista dell’esperienza, non puoi fare una cosa così. Ma poi è caricato a pallettoni da Raiola che non si è lasciato benissimo con Lukaku”.