Ripresa Serie A, Linus: “Tutto sommato non credo porterà dietro tanti pericoli ai calciatori”

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club su Radio Deejay, Linus ha parlato così della possibilità che la Serie A ritorni a fine maggio:

“Pensavo si potesse chiudere e rimandare a tempi più tranquilli ma la porteranno a casa. Il problema più grosso riguarda l’UEFA che deve avere le squadre dei singoli campionati. Scatterebbero poi troppe cause legali. Nell’ipocrisia tipica del calcio, chi dice di chiudere è ultimo in classifica o quasi. Quelli che sono primi o in altri posti in alto, vorrebbero invece continuare”.

RIPRESA SERIE A – “E’ pressoché sicuro. A porte chiuse, giocato da ragazzi sani come sono perlopiù i calciatori con tutte le garanzie del mondo. Io avrei fatto a meno ma tutto sommato ma non credo porterà dietro tanti pericoli e ce lo siamo meritato questo piccolo svago”.