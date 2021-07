Inter, Lion Rock non ha più alcun potere: come è cambiato lo statuto del club

Il fondo di Hong Kong, detentore del 31,05% delle quote del club nerazzurro, vede ridursi il proprio potere decisionale

"Il peso di Lion Rock Capital nell'Inter è praticamente ridotto a zero. È questo il principale effetto dell'assemblea dei soci nerazzurri che si è svolta ieri. La riunione era stata convocata per approvare alcune modifiche allo statuto del club, legate dal filo conduttore della «riduzione di alcuni diritti riservati agli azionisti di minoranza qualificati». Dietro la formula utilizzata dalla nota ufficiale dell'Inter, si nasconde una novità sostanziale. È stata alzata la soglia di minoranza qualificata dal 10% al 35% delle quote. Quindi da questo momento, per avere effettivi poteri decisionali, occorre possedere più del 35% dell'Inter. La conseguenza è che il fondo di Hong Kong, col suo 31,05%, è tagliato fuori. Lo conferma anche il nuovo assetto del consiglio di amministrazione, adesso composto da 10 elementi. È uscito Tom Pitts di Lion Rock, lasciando solo Daniel Kar Keung Tseung a rappresentare la società finanziaria con sede nell'ex colonia britannica".