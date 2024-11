Brutte notizie per il club francese, retrocesso in via precauzionale per motivi finanziari: che errore dell'americano!

Alessandro De Felice Redattore 16 novembre 2024 (modifica il 16 novembre 2024 | 11:11)

Pugno duro della Direzione Nazionale di Controllo e Gestione (DNCG) del calcio in Francia contro l'Olympique Lione. Secondo quanto riporta "L'Equipe", il club, dopo le audizioni odierne, non ha convinto l'organo di controllo ed è stato penalizzato per l'attuale situazione finanziaria. Alla società di Lione è stato vietato di fare mercato in entrata nella prossima finestra invernale.