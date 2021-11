Lippi: “Derby? Milan con mentalità giusta: partito molto bene. Nel finale…”

Le parole dell'ex commissario tecnico a proposito della stracittadina di domenica scorsa terminata 1-1 tra Milan e Inter

Nell'intervista concessa oggi alla Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi si è soffermato in particolare sul Milan dopo il pareggio contro l'Inter nel derby di domenica scorsa. Queste le sue considerazioni sui rossoneri: "Milan che finalmente si fa ammirare per organizzazione e qualità. Non è neanche fortunato, il portiere titolare fuori causa, Ibra k.o. a lungo, però sa reagire ai momenti difficili, soffrire, essere umile. Mi piace come gioca grazie anche a un allenatore che combina fantasia e concretezza".