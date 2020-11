Lippi: “In Serie A oggi giocano bene solo Milan e Sassuolo. Juve e Inter non hanno…”

Intervistato da fiorentinanews.com, Marcello Lippi ha fatto il punto su questo inizio di campionato, sottolineando le difficoltà che stanno trovando grandi squadre come Juventus e Inter:

“La Fiorentina oggi è un’ottima squadra, composta da buonissimi giocatori. I nuovi arrivati possono far bene. Callejon ha una carriera che parla da sola: molti anni a Napoli giocando un grande calcio, facendo tanti gol. Bonaventura è un ottimo giocatore, così come Amrabat che reputo fortissimo. È chiaro però che quando si cambia tanto, soprattutto nel solito reparto, ci vuole del tempo per trovare la giusta quadratura. Del resto nemmeno la Juventus e l’Inter hanno ancora trovato la quadratura del cerchio. Sono solo due le squadre che stanno giocando molto bene ad oggi, ovvero il Milan e il Sassuolo. Anche l’Atalanta sta avendo qualche problema“.

(Fonte: fiorentinanews.com)