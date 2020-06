Lippi: “L’Inter non l’ho vista in crisi. E mi ha colpito Agoumé: sembra molto interessante”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Marcello Lippi, ex ct della Nazionale, ha parlato così del campionato di Serie A, soffermandosi su quanto visto nelle ultime giornate: «La Juventus ha disputato paio di partite sottotono, quelle di Coppa Italia, poi però contro un avversario pericoloso, il Bologna che sa giocare e ti può mettere in difficoltà, ha messo in campo una buona prestazione e di ben altro spessore. L’Inter invece ha cambiato tanti giocatori tra una gara e l’altra, questo può aver avuto un ruolo. Comunque è stata in grado di andare in vantaggio due volte riprendendo il risultato contro il Sassuolo. Insomma non l’ho vista così in crisi. Sorprese alla ripresa? Nessuna sorpresa, ho rivisto i soliti giocatori che conosciamo bene. Qualcosa da segnalare, sì. Tra i giovani, ce n’è uno che mi ha colpito, Agoumé dell’Inter. Confesso, non lo conoscevo, mi è sembrato molto interessante».