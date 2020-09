Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Marcello Lippi, ex ct, ha parlato così della situazione di casa Inter: “Se peseranno le baruffe di fine stagione tra Conte e la società? No. La società ha capito che Antonio è molto istintivo, ha una grinta che trasmette alla squadra, sempre molto aggressiva. Rivale della Juve? Aspettiamo la fine del mercato, ma giocatori come Kolarov e Vidal saranno molto importanti”.