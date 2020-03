Lippi: “Ipotesi playoff per lo scudetto? Preferisco la tradizione”

Marcello Lippi, ex CT dell’Italia ed ex allenatore di Juve e Inter, ha parlato dell’ipotesi – al vaglio della FIGC – di assegnare lo scudetto con i playoff qualora la situazione del coronavirus non dovesse migliorare. Ecco cosa ha detto: «Non voglio dare giudizi. Mi auguro solo che dopo il 3 aprile il campionato possa riprendere e si riesca a condurre a termine la stagione. Di tutte le ipotesi di cui si è parlato, spero che si disputino tutte le gare restanti e se necessario vengano rinviati gli Europei. Preferisco una linea di pensiero in ossequio alla tradizione».

(Fonte: Corriere della Sera)