Lippi: “Juve quest’anno ancor più favorita, ma l’Inter è al suo livello. Spalletti…”

Le parole alla Gazzetta dello Sport dell'ex CT della Nazionale e allenatore dell'Inter Marcello Lippi sulla nuova Serie A

Marcello Lippi , commissario tecnico campione del mondo con la Nazionale nel 2006 e allenatore dell' Inter tra il 1999 e il 2000, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport per parlare della nuova Serie A . Tra i temi trattati anche i nerazzurri di Simone Inzaghi .

"Juve sempre favorita, quest’anno ancora di più: non ha vinto, quindi è affamata e ha voglia di rifarsi. Ma l’Inter è al suo livello: dopo aver perso Lukaku sta per comprare Dzeko e non credo venderà più".