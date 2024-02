Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Marcello Lippi, ex ct della Nazionale, ha parlato così del momento della Juventus: «Per vincere servono grandi giocatori come ne ho avuti io nella mia permanenza in bianconero. Abbiamo fatto tre finali di Champions, vinto cinque scudetti, la Champions, la Coppa Intercontinentale. Nel calcio esistono da sempre i cicli e la Juventus tornerà presto a farlo perché è la storia che lo dice. Ora deve fare i conti con un’Inter dominante».