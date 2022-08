Lippi: “Il Napoli sta facendo il mercato migliore. Ha fatto scelte mirate”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Davide Lippi ha parlato di mercato. Per l'agente è il Napoli la squadra che si è mossa meglio in questa sessione: "Chi sta facendo il mercato migliore in Italia? Il Napoli, mi piacciono tutti i giocatori che ha preso, li conoscevo da tempo: Kvara, Kim...ha fatto scelte mirate di grande qualità".