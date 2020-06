Lippi: “Corso? Ricordo fantastico, dolcezza infinita. L’Inter è pienamente in corsa”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport, Marcello Lippi, ex ct della Nazionale italiana, ha parlato così della ripresa del campionato di Serie A: “Tutti noi volevamo che finisse il campionato, non ci piacevano playoff e algoritmi: volevamo che le decisioni importanti arrivassero sul campo. Ho visto le squadre a buon punto, è impossibile che siano in grande condizioni di lunga inattività: ci vorrà tempo. Le squadre che accusano in maniera minore queste problematiche sono quelle che hanno una compattezza e un’organizzazione di gioco importante come il Napoli”.

Un ricordo di Mario Corso?

“Il ricordo è fantastico, ha fatto grandi successi all’Inter. Una grande persona, l’ho conosciuto anche in vacanza: una semplicità, una cortesia e una dolcezza infinite. Corso e lo scarso feeling con la nazionale? Quelli come lui sono giocatori con fantasia a servizio di una squadra che ha una sua organizzazione. Se una squadra non ce l’ha, gli allenatori preferiscono altri”.

L’Inter?

“E’ pienamente in corsa. Conte riesce a trasmettere una carica eccezionale, sono in lotta anche loro”.