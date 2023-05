Lippi: “Scudetto Napoli? Giusto premio per la stagione. Spalletti deve aprire un ciclo”

«L’aggressività e il modo di giocare complessivo di questo Napoli. Come aggrediscono l’avversario in maniera sempre utile e poi sono velocissimi nello sviluppare l’azione. Credo che il Napoli sia giustamente diventato il punto di riferimento per chi vuole vincere e allo stesso tempo creare il bel gioco».

Merito di Spalletti?

«Luciano è un toscano come me. Mi piace come persona e come allenatore. Lavora in maniera seria e ha un ottimo modo di fare con le persone che lavorano con lui, in particolare con i giocatori».