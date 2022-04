Lippi: “Scudetto? Tutte hanno chance. Ma l’Inter l’ho vista viva e rabbiosa”

Le parole dell'ex ct: "Dico solo che la squadra che ho visto giocare meglio nelle ultime 2-3 partite è stata l’Inter"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Marcello Lippi , ex ct, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Non parlo di favoriti o non favoriti... Dico solo che la squadra che ho visto giocare meglio nelle ultime 2-3 partite è stata l’Inter . Ho notato che è rabbiosa, determinata, viva e concentrata. Contro il Verona sabato ha fatto una grande prestazione».

«Un equilibrio che in Italia nelle ultime stagioni non c’è mai stato perché a questo punto la Juventus o l’Inter lo scorso anno avevano, più o meno, ipotecato il titolo. Adesso non ci sono più scontri diretti e avranno un valore incredibile gli incontri che l’Inter, il Milan e il Napoli giocheranno con le medio-piccole. Non c’è niente di scontato e l’impresa della Fiorentina al Maradona lo conferma: chi vuole vincere lo scudetto non potrà permettersi errori».