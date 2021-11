Lippi: “Spalletti? Rientrato da una vacanza dopo tre anni. L’ho trovato…”

Le parole dell'ex commissario tecnico a proposito dell'attuale allenatore del Napoli tornato in panchina dopo l'esperienza all'Inter

Marcello Lippi, ospite all'inaugurazione di un nuovo centro sportivo nella sua Viareggio, ha parlato anche del ritorno in panchina di Luciano Spalletti. L'ex Inter è ora primo in classifica con il Napoli in Serie A: "E' rientrato da una vacanza dopo tre anni. L'ho trovato più riflessivo, disponibile al dialogo. E' capace ed ha competenza. Dimostra di non aver dimenticato questo lavoro".