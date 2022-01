Inter, liquidità sufficiente fino al 2023 e trofei: la gestione Zhang funziona

Sembrano sempre più lontane le difficoltà economiche dello scorso anno e le voci di passaggio di proprietà

Sembrano lontane le difficoltà economiche dello scorso anno e le voci di un passaggio di proprietà: oggi la gestione Suning sembra più salda, e i successi dell'Inter contribuiscono a dare nuova serenità a tutto l'ambiente. Così scrive Tuttosport: "I numerosi problemi economici in Cina, oltre ai mancati ricavi da pandemia, hanno messo spesso a rischio il volo dell'Inter nelle mani della famiglia Zhang. Eppure l'Inter sta continuando a volteggiare. Gli ultimi tre mesi hanno visto il progressivo inanellarsi di spinte che hanno ulteriormente rilanciato l'azione nerazzurra. In rapida successione: la qualificazione agli ottavi di Champions League attesa da un decennio, il sorpasso in vetta alla classifica, il via libera al progetto di nuovo stadio in comune con il Milan, le notizie di un miglioramento del gruppo Suning in patria, la conquista della Supercoppa italiana vinta sulla Juve grazie alla rete di Alexis Sanchez all'ultimo minuto dei supplementari e il rifinanziamento del debito".