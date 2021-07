Fascia destra, lista lunga: “Bellerin-Zappacosta? Occhio ad altri 2 nomi valutati dall’Inter”

L'Inter vuole scegliere senza fretta, per non correre il rischio di sbagliare opzione e non regalare a Inzaghi un sostituto all'altezza

Marco Macca

L'Inter vuole scegliere senza fretta, per non correre il rischio di sbagliare opzione e non regalare a Simone Inzaghi un sostituto all'altezza di Achraf Hakimi. Ecco perché, nella lista dei nerazzurri per la fascia destra, ci sono vari nomi. Scrive TMW:

"Ci sono però anche altre opzioni che l’Inter sta valutando. Resiste sempre l’ipotesi Zappacosta, di proprietà del Chelsea, reduce da una buona stagione al Genoa. Attenzione anche a Lazzari e Molina, ma la strada è in salita visto che Lazio e Udinese puntano a monetizzare al massimo una loro eventuale cessione".

(Fonte: TMW)