Graziani su Pirlo: “Juve terza, ci rendiamo conto?”. Jacobelli sbotta: “Attieniti ai fatti e…”

Botta e risposta e animi accesi a Tiki Taka: tema della discussione Pirlo e la Juventus. Ciccio Graziani è critico: “La Juventus è terza in classifica, ci vogliamo rendere conto di questa cosa qui oppure no. Anche se vincesse contro il Napoli, terza è e terza resta”.

Jacobelli risponde: “Non puoi dire queste cose. Da uomo di calcio quale tu sei, perché non ti attieni ai fatti. Sei un debuttante in una squadra che ha vinto 9 scudetti consecutivi, hai vinto 21 partite su 30 e perse solo 3, vincendo il girone di Champions, cosa pretendi di più?”. Graziani replica: “Oggi la Juve è terza in classifica, se mi dite che la Juve è seconda o prima sto zitto”.