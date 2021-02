Barcellona, storie tese tra Piqué e Griezmann: i due non se le mandano a dire

Tensione in casa Barcellona per la sconfitta contro il Psg. Accesa lite tra Piqué e Griezmann

È stata una serata da dimenticare per il Barcellona. Al Camp Nou è arrivato il Psg di Mbappé che ha travolto i catalani per 4-1. Al minuto 38 del primo tempo, quando il risultato era ancora sull'-1-1 e prima che il ciclone Mbappé si abbattesse sulla squadra di Koeman, si vedeva già un certo nervosismo tra i giocatori del Barça. In particolare le telecamere hanno ripreso un accesso battibecco tra Piqué e Griezmann.