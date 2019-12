Vidal e il Barça continuano a litigare. E alla fine a esultare può essere l’Inter…

Continua la trattativa tra Inter e Barcellona per Arturo Vidal . Il cileno ha provato a scuotere l’ambiente denunciando mancati pagamenti di 2,4 milioni di bonus da parte del club catalano. Il Barça ha risposto pubblicamente accusando il giocatore di aver fatto una mossa per poter cambiare aria.

“Due posizioni coincidenti, che dopo il pubblico scambio di colpi di questi giorni dovrebbero finire per convincere Ernesto Valverde, che ritiene il cileno una pedina insostituibile all’interno della rosa blaugrana, a rinunciare al diversivo che gli ha permesso di risolvere più di una partita intricata, come confermano le 5 reti fin qui trovate nella presente edizione della Liga”, spiega Tuttosport.