GdS – Lituania-Italia, Mancini lancia Bastoni dal 1′. Sensi e Barella…

Le probabili scelte del commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini in vista della sfida di questa sera a Vilnius contro la Lituania

Questa sera, l' Italia di Roberto Mancini chiude il primo ciclo di gare di qualificazioni ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022 a Vilnius, nella sfida contro i padroni di casa della Lituania .

La Gazzetta dello Sport annuncia le probabili scelte del commissario tecnico degli 'Azzurri'. "Il c.t. mai come stavolta tirerà le somme solo in extremis, stamattina, dopo aver verificato le condizioni fisiche di tutti nell’unica seduta al completo. Anche ieri, recupero senza partitella per tanti: Acerbi, Bonucci, Chiesa, Belotti, Sensi, Barella, Spinazzola e Insigne. Possibile debutto per Toloi, da terzino destro (in alternativa a Di Lorenzo) o da centrale".