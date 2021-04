Gds – Lituania-Italia, pagelle: Sensi il migliore. Bastoni 6, partenza giusta ma poi…

Il giorno dopo la vittoria dell'Italia contro la Lituania, arrivano le pagelle della Gazzetta dello Sport. I voti dei tre nerazzurri impiegati

Il giorno dopo la vittoria dell'Italia contro la Lituania, arrivano le pagelle della Gazzetta dello Sport. Il migliore per la Rosea è Stefano Sensi, autore del gol che ha sbloccato la gara. Per il nerazzurro il voto è 7: "Considerato che Mancini stravede per lui, e che una volta dentro cambia l'Italia con il gol e non solo, ieri potrebbe aver conquistato un posto per l'Europeo".