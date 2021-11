Livaja: “Perisic? So che tornerebbe all’Hajduk. Solo lui e la sua famiglia…”

L'ex attaccante nerazzurro parla del futuro dell'esterno croato che sembra destinato a lasciare l'Inter al termine della stagione

È ancora tutto da decifrare il futuro di Ivan Perisic. Difficilmente il croato rinnoverà il suo contratto con l'Inter in scadenza nel 2022. In Croazia si è accennato a un possibile ritorno di Ivan all'Hajduk e ne ha parlato anche il suo compagno di nazionale ed ex nerazzurro, Marko Livaja: "Perisic commenta praticamente tutte le nostre partite. Anche dopo la vittoria a Belišće, mi ha mandato un messaggio e si è congratulato con me. Guarda tutto. Non voglio costringerlo a parlare del suo ritorno. So che lo farebbe, ma non è facile per lui. Solo lui e la sua famiglia devono decidere cosa è meglio per la sua carriera".