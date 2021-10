Serie A, il Milan batte il Bologna in 9: 2-4 al Dall’Ara. Rossoneri in testa e a +8 sull’Inter

Il Milan batte 4-2 il Bologna al Dall'Ara e torna temporaneamente in testa alla classifica di Serie A, a +1 sul Napoli e a +8 sull'Inter

Il Milan batte 4-2 il Bologna al Dall'Ara e torna temporaneamente in testa alla classifica di Serie A, a +1 sul Napoli e a +8 sull'Inter. Una partita intensissima, quella contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic: dopo pochi minuti, i rossoneri sono già in vantaggio con la rete di Leao, aiutato da una deviazione di un difensore avversario. Poco dopo, il Bologna resta in dieci uomini per l'espulsione di Soumaoro. Sembra tutto facile per il Milan, che chiude il primo tempo in doppio vantaggio grazie alla rete di Calabria.