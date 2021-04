A San Siro il lunch match della 31esima giornata vede i rossoneri affrontare la squadra di Ballardini

A San Siro il lunch match della 31esima giornata vede i rossoneri affrontare la squadra di Ballardini. Pioli non vuole mantenere il secondo posto in attesa di Atalanta-Juventus che scenderanno in campo alle 15.