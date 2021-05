LIVE – Inter, piazza Duomo si colora di nerazzurro: tifosi in festa, nerazzurri Campioni d’Italia

Tanti tifosi nerazzurri presenti in piazza Duomo accorsi per festeggiare lo scudetto numero 19 arrivato nel pomeriggio

Arriva lo Scudetto numero 19 in casa nerazzurra. Il pareggio tra Sassuolo e Atalanta consegna agli uomini di Antonio Conte il titolo di campioni d'Italia. Tantissimi tifosi si sono riversati in piazza Duomo per festeggiare il titolo nazionale. L'Inter si accomoda nuovamente sul gradino più alto, supera il Milan nella conta delle vittorie dei titoli nazionali e festeggia...in poltrona.