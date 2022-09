LIVEBLOG – Milan-Inter, le reazioni dai social: “Urge una scossa”

E' giunto il momento di Milan-Inter. Le squadre scendono in campo per darsi battaglia al Meazza, chi può si assiepa sugli spalti. Ma non saranno gli unici a seguire l'incontro: tantissimi, in giro per il mondo, seguiranno la stracittadina da casa e commenteranno via social. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo le reazioni migliori.