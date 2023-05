LIVEBLOG – Napoli-Inter, dai social: “In 10 già prima dell’espulsione”

Penultima trasferta di campionato per l'Inter. I nerazzurri sono di scena oggi al Maradona, nel fortino dei già campioni d'Italia del Napoli. All'andata, al Meazza, terminò con una vittoria dei ragazzi di Simone Inzaghi, che non è però servita a riaprire il discorso scudetto come invece Lukaku e compagni avrebbero sperato. Oggi ci sono in palio punti importanti per mandare praticamente in archivio il discorso qualificazione alla prossima Champions League. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo le migliori reazioni dai social.