Liverani: “Milan? Non era favorita, ha approfittato del momento no dell’Inter”

Le parole dell'ex centrocampista: "I rossoneri hanno approfittato di un momento negativo dell'Inter a cavallo con la Champions"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Fabio Liverani, ex calciatore, ha parlato così dello scudetto conquistato dal Milan: "All'inizio non era tra le favorite, ma ha dimostrato con la continuità e un discreto gioco di essere al livello delle altre. I rossoneri hanno approfittato di un momento negativo dell'Inter a cavallo con la Champions per poi non mollare più", le sue parole.