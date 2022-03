Champions League, Liverpool-Inter: le attività della vigilia

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 7 marzo 2022

MILANO - In vista di Liverpool-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma ad Anfield il prossimo 8 marzo con calcio di inizio alle ore 21:00 CET, ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 7 marzo 2022: