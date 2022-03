Liverpool, Alisson: “Inter, i calciatori hanno dato la vita. Siano orgogliosi”

Le parole del portiere del Liverpool dopo la sconfitta con i nerazzurri che però escono comunque dalla Champions League

Al termine di Liverpool-Inter, anche il brasiliano Alisson ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le considerazioni del portiere dei Reds: "L'Inter è una grandissima squadra, ha i suoi valori e i calciatori stasera devono essere orgogliosi di quanto fatto in campo. Hanno lasciato la vita e cercato la qualificazione. Noi non siamo contenti per la sconfitta, ma sì per la qualificazione. Sapevamo fosse difficile, quindi dobbiamo cercare di fare meglio nei prossimi confronti".