Inter, Inzaghi pensa al sostituto di Barella per il Liverpool. Vidal chiamato a super prova

Il centrocampista dovrà saltare la doppia sfida con il Liverpool e toccherà probabilmente al cileno a sostituirlo

"Nicolò ha saltato solamente le sfide contro Spezia e Torino, l’anno scorso non ha giocato in Serie A contro Cagliari e Udinese, talvolta entrando dalla panchina in situazioni di turnover (contro Genoa e Bologna a inizio stagione, oltre alla sfida contro la Sampdoria a scudetto già conquistato). Un’Inter senza Barella contro una big è dunque un’assoluta novità, Vidal sarà chiamato a una prova da campione per non far sentire l’assenza del compagno", spiega Gazzetta.it.