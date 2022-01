Champions, il Liverpool si rinforza: ufficiale l’arrivo dal Porto di Luis Diaz

Il club inglese, prossimo avversario dell'Inter agli ottavi, ha preso l'attaccante colombiano per 45 mln + bonus

Il Liverpoolsi rinforza in vista del resto della stagione. La squadra di Klopp affronterà anche l'Inter negli ottavi di Champions e allora l'allenatore potrà contare su un attaccante in più. I Reds hanno ingaggiato Luis Diaz dal Porto. Il 25enne colombiano attende il permesso di lavoro e il nulla osta internazionale per potersi trasferire in Inghilterra.