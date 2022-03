Liverpool-Inter, Caressa: “Ai nerazzurri do il 5%”. Zazzaroni: “Se dico quello che penso…”

Intervenuti a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono sbilanciati su Liverpool-Inter

Intervenuti a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressasi sono sbilanciati su Liverpool-Inter dando le percentuali di passaggio del turno dei nerazzurri. "All'Inter do 5% perché Liverpool in casa a volte zoppica in Champions, è capitato ogni tanto", il pensiero di Fabio Caressa."Se devo dire quello che penso 0, gli diamo l'1%. Magari passasse, sarebbe pazzesco", replica Zazzaroni.