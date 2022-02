Champions League, Liverpool-Inter l’8 marzo: le informazioni sui biglietti

Tutte le informazioni sui biglietti per Liverpool-Inter, sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League

MILANO – La Champions League per l’Inter entra nel vivo con la doppia sfida contro il Liverpool per gli ottavi di finale della competizione. Dopo l’andata di San Siro del 16 febbraio, il ritorno è programmato per martedì 8 marzo con fischio d’inizio alle 21 ad Anfield: due big match imperdibili, sfide emozionanti e decisive per il cammino europeo dei nerazzurri.