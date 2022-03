Liverpool-Inter, minuto durato una vita: aveva ragione Klopp, paura per i ‘Reds’

La Gazzetta dello Sport commenta la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League tra l'Inter e il Liverpool

Alessandro De Felice

Una serata meno tranquilla del previsto per il Liverpool di Jurgen Klopp. Eppure il tecnico tedesco aveva avvisato i suoi alla vigilia. Il gol di Lautaro ha riaperto il discorso qualificazione, dopo lo 0-2 dell'andata, prima dell'espulsione di Sanchez. La Gazzetta dello Sport analizza il match:

"La paura è salita lunga la schiena di Anfield per un minuto che è durato una vita, poi è entrato in scena il miglior alleato di casa: Alexis Sanchez ha tranquillizzato l’impero dei rossi facendosi cacciare nel momento meno opportuno. La pazza rimonta della pazza Inter è stata abortita lì, sul più bello, mentre la faccia da scampato pericolo di Jurgen Klopp è forse più indicativa delle sue parole nel dopo partita".

Il Liverpool è tornato a perdere una partita in casa dopo esattamente un anno: il 7 marzo 2021 fu il Fulham, poi retrocesso, a espugnare Anfield. La 'Rosea' sottolinea la serata poco fortunata dei 'Reds':

"Nella partita di ieri sera è completamente girato il vento della fortuna per gli inglesi: tutta la buona sorte che avevano avuto a Milano è evaporata, e hanno sbattuto per tre volte sul palo. In questi casi, l’incubo è dietro l’angolo e così la serata rischiava di diventare del tutto stregata dopo il jolly pescato da Lautaro. Poi il rosso di Sanchez, di cui a Milano si parlerà per mesi".

La squadra di Klopp sperava di portare a casa col minimo sforzo il pass per i quarti, ma è servito più impegno del previsto per fermare una bella Inter. Il Liverpool resta in corsa per tutte le competizione e va a caccia del 'Quadruple' dopo la vittoria della Coppa di League contro il Chelsea.

"La fuoriserie rossa è, comunque, arrivata ai quarti di finale di Champions e così il sornione Jurgen può continuare nel suo programma bellicoso su tutti i fronti ancora aperti. Alla rincorsa alla settima Champions dei Reds, quella che permetterebbe al Liverpool di agganciare il Milan al secondo posto assoluto tra i primatisti del trofeo più prestigioso dietro all’irraggiungibile Real Madrid (13), si aggiunge l’ardito proposito di rimonta in Premier League: rispetto a qualche mese fa il City di Pep è molto più vicino, anzi a sei punti con una partita in meno è ormai in scia e i prossimi messi saranno un lungo scontro tra titani.

Va aggiunta pure la cavalcata in FA Cup dove Salah e soci sfidano il Nottingham Forrest ai quarti: qui il ricordo corre agli infiniti duelli di fine Anni 70 e degli 80, ma anche alla tragedia di Hillsborough. Considerando che già Klopp ha sbaciucchiato la Coppa di Lega superando ai rigori il Chelsea di Tuchel, il piatto è particolarmente ricco. Lo chiamano Quadruple e fa impressione solo a sentirlo".