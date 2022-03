Liverpool-Inter, moviola Cds: “Rosso a Sanchez che ci sta perché…”

L'analisi del Corriere dello Sport sull'episodio che ha portato all'espulsione di Alexis Sanchez durante Liverpool-Inter

Tra le pagine della sua edizione odierna, il Corriere dello Sport ha analizzato così l'episodio che ha portato all'espulsione di Alexis Sanchez durante Liverpool-Inter: "Sostanzialmente giusto il doppio giallo a Sanchez, e vi spieghiamo perché. La chiude con appena 19 falli, un rosso e 6 ammoniti. Nel recupero del primo tempo, Sanchez interviene fuori tempo, con il pallone già andato via, con la gamba alta sul ginocchio di Thiago: Lahoz estrae il giallo, considerando che il nerazzurro non affonda il colpo, ma se avesse fatto rosso il VAR non sarebbe intervenuto. Nella ripresa, nuovo intervento, stavolta Sanchez tocca il pallone per primo ma sullo slancio finisce con i tacchetti sul piede di Fabinho, secondo giallo (considerando anche l’episodio del primo tempo) che ci sta".