Liverpool-Inter, moviola GdS: Sanchez prima graziato, poi imprudente. I dubbi…

L'analisi de' La Gazzetta dello Sport sull'arbitraggio di Lahoz in occasione di Liverpool-Inter e gli episodi chiave

L'arbitro spagnolo Lahoz supera l'esame Liverpool-Inter. La Gazzetta dello Sport giudica da 6 la prova del direttore di gara dopo la sfida di Anfield: "Forse 'grazia' di una gradazione l'intervento di Sanchez in occasione del primo giallo quando il cileno entra sul ginocchio di Thiago Alcantara: era quasi rosso. Nel secondo giallo che porta all'espulsione, il direttore di gara vede l'intervento su Fabinho pericoloso per l'incolumità. Tutto regolare nello 0-1, gialli giusti per Bastoni, Gagliardini e Diogo Jota".