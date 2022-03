Liverpool-Inter, pagelle GdS: Lautaro da 7,5, Sanchez brucia tutti i sogni

Le pagelle del quotidiano sportivo all'indomani del successo dell'Inter a Liverpool, che non è bastato per la qualificazione

L'Inter vince ad Anfield ma non riesce a ribaltare il discorso qualificazione. Nonostante la serata amara, Simone Inzaghi può sorridere: il tecnico nerazzurro ritrova Lautaro Martinez, che dopo la tripletta alla Salernitana va in gol anche contro il Liverpool, 490 giorni dopo l'ultima rete in Champions League.