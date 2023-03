Liverpool, Klopp: “Sorpreso dall’addio di Firmino, ma lo rispetto. Ci penseremo”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, in conferenza stampa ha parlato anche di Roberto Firmino, che al termine della stagione lascerà i Reds: "Mi ha un po' sorpreso, ma non mi ha colpito. Poteva succedere di tutto, lo rispetto. Questa cosa è completamente normale in una lunga relazione come la nostra. Vuole chiudere al meglio questa storia. Questo è tutto ciò che dobbiamo sapere, ci penseremo più avanti. Il coro dei tifosi nei suoi confronti risunoerà a lungo nelle nostre teste".