Liverpool, Klopp: “Thiago? Sta meglio, spero di recuperarlo per l’Inter”

Il tecnico dei Reds ha fatto il punto sulle condizioni del centrocampista spagnolo, attualmente infortunato

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Thiago Alcantara, fermatosi nel riscaldamento della finale di Carabao Cup contro il Chelsea: "Siamo rimasti tutti sorpresi: ho guardato l'intero riscaldamento e non ho visto niente, poi siamo entrati nello spogliatotio e lui era sul lettino di cura, e i fisioterapisti mi hanno detto che ha sentito qualcosa al tendine del ginocchio. Così abbiamo dovuto prendere la decisione di non farlo giocare. Ora sta di nuovo bene, ma non è in forma. Come sempre, non sai per quanto tempo starà fuori esattamente. Quando sarà a disposizione? Questo weekend no di sicuro, forse a Milano, dopo quello sicuramente".