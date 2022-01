Liverpool, occhi sull’Inter tra campo e mercato. TMW: “Missione per Skriniar”

Il difensore nerazzurro sarebbe finito nel mirino degli inglesi, pronti ad inviare emissari in Italia a febbraio

La sfida di Champions League contro l'Inter in programma a febbraio potrebbe essere l'occasione per il Liverpool di avviare qualche discorso di mercato. Nello specifico, anche con gli stessi nerazzurri: secondo tuttomercatoweb, infatti, emissari dei Reds sono attesi nel prossimo mese in Italia per allacciare contatti con Milan Skriniar, difensore slovacco e pilastro interista. Nel mirino del club inglese anche Paulo Dybala, in scadenza con la Juventus e accostato anche all'Inter.