Il Liverpool dice no alle richieste di Salah: rinnovo più lontano

Il club inglese non è disposto ad accettare le richieste del giocatore, almeno per il momento

Il rinnovo di Salah sembra sempre più complicato. Il club inglese non è disposto ad accettare le richieste del giocatore, per il momento. Secondo la stampa inglese, Salah ha chiesto un contratto di 400.000 euro a settimana. L'ex attaccante del Chelsea ha chiarito tramite il suo agente durante le trattative di non ritenere le sue richieste eccessive.