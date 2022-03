Liverpool, Salah: “Gara dura, la cosa più importante è che ci siamo qualificati”

L'attaccante egiziano, con due pali colpiti, è stato uno dei protagonisti del match di ieri sera ad Anfield Road

Il Liverpool se l'è vista davvero brutta: i Reds sono stati sconfitti dall'Inter ad Anfield Road, sul terreno di casa, dove non perdevano da più di un anno, ma conquistano comunque il pass per i quarti di finale di Champions League grazie al successo della gara di andata giocata a San Siro. Mohamed Salah, che ieri sera ha colpito due pali, non nasconde le difficoltà della sfida contro i nerazzurri e il sollievo per aver superato il turno: