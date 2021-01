Liverpool, ora è crisi: ko ad Anfield dopo 68 partite, a secco a 4 gare. E lo United è a +6

Difficile dire se sia la fine in un fantastico incantesimo, se il ciclo sia vivendo un momento di declino. Quel che è certo è che, per il Liverpool, la sconfitta contro il Burnley segna una ferita lacerante. Perché lo 0-1 firmato su rigore all’81’ da Ashley Burnes è un risultato che può essere definito storico.

Era da 68 partite, infatti, che la squadra di Jurgen Klopp non perdeva nel suo mitico stadio, Anfield Road, ovvero dal 2017. Ma la crisi dei Reds può essere spiegata anche dal fatto che quella contro il Burnley è la quarta partita di fila in Premier League senza gol (non accadeva da 21 anni). E, quando in attacco hai Salah, Firmino e Mané, è anche difficile da credere. Un ko che lascia il Liverpool a 34 punti, a -6 dalla vetta occupata dal Manchester United. E questo, se possibile, rende ancor più triste la situazione per tutti i tifosi dei Reds.