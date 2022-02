Lo Monaco: “Bologna-Inter? Spero venga recuperata al più presto. Oggi la Serie A…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il ds Pietro Lo Monaco ha parlato così del recupero tra Bologna e Inter ancora non calendarizzato

"Oggi la Serie A presenta una competitività costante fino alla fine, il discorso lo accetto fino a un certo punto. Bisogna anche considerare che quando una partita viene rinviata o non giocata poi incastrarla diventa veramente difficilissimo, specie se una squadra resiste in più competizioni. Mi auguro che la possano recuperare al più presto. Bologna demotivato? Non ci giurerei, le partite vanno giocate e sempre al meglio".