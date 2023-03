Lo Monaco sul caso Retegui: “Ho dato i fratelli Carboni all’Inter ma poi…”

Pietro Lo Monaco, ex direttore generale del Catania, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.com nel corso della quale commenta anche la scelta di Mancini di convocare Mateo Retegui in Nazionale. L'attaccante classe 1999 ha bagnato l'esordio con un gol, che non è servito ad evitare il KO contro l'Inghilterra.