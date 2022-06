Lo Monaco: “Dybala? Sembra vicino all’Inter, ma lo vedrei bene a Napoli o…”

Le considerazioni del noto operatore di mercato e dirigente a proposito dell’attaccante argentino in cerca di una nuova squadra

Paulo Dybala sembra sempre più vicino all’Inter. Del futuro dell’attaccante ormai ex Juventus ha parlato Pietro Lo Monaco, noto dirigente e operatore di mercato. Queste le sue considerazioni sulla Joya ai microfoni di TMW Radio: “Vicini all’Inter? Sembrerebbe di sì. Ma lo vedrei più in una piazza tipo Napoli o in Spagna”.